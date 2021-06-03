До +25°С ожидается в Беларуси в выходные

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Влияние скандинавского антициклона на погоду в нашей стране сохраняется. При повышенном фоне атмосферного давления наблюдается солнечная и без осадков погода, а температура воздуха день ото дня повышается, приближаясь к своей климатической норме", - отметили синоптики.

В пятницу, 4 июня, характер погоды существенно не изменится. Под защитой антициклона будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 5-11, в дневные - плюс 18-23.

В предстоящие выходные дни фон атмосферного давления начнет падать, и на территорию Беларуси будут поступать неустойчивые воздушные массы с южных широт. Так, в субботу, 5 июня, станет больше облачности. Ночью еще будет преимущественно без осадков, а в дневные часы в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха продолжит повышаться: ночью будет плюс 8-13 градусов, днем - 20-25 градусов тепла.

В воскресенье, 6 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 8-14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19-25 градусов.

В начале следующей недели в стране ожидается неустойчивая и умеренно теплая погода: в ночные часы местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, есть вероятность гроз. Температура в ночные часы составит плюс 10-15, в дневные - плюс 20-26 градусов.-0-

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