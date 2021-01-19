До -26°С ожидается в Беларуси 20 января

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов мороза ожидается в Беларуси 20 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно по западу ожидаются осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь), местами гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем с порывами до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15-21 градус мороза, местами при прояснениях - минус 22-26, в крайних юго-западных районах - минус 9-14 градусов. Днем будет от плюс 1 по юго-западу до минус 13 градусов по северо-востоку.-0-