До +26°С и без осадков будет в Беларуси 13 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 13 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в республике ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью прогнозируется от 6 до 12 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 17-23 градусов, по юго-востоку - от 24 до 26 тепла. Атмосферное давление существенно не изменится.-0-

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