До +26°С и без осадков ожидается в Беларуси 22 сентября

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 22 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, местами - до плюс 12. Днем будет 20-26 градусов.-0-