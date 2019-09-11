До +26°С и в основном без осадков будет в Беларуси 12 сентября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 12 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, ночью и утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9. Днем будет 20-26 градусов тепла.-0-

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