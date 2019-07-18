До +26°С ожидается 19 июля по юго-западу Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается 19 июля по юго-западу Беларуси, в основном по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Преимущественно по северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, по северо-востоку - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - от плюс 18 градусов по северо-востоку до 26 градусов тепла по юго-западу страны.-0-

Прогноз погоды на неделю