До +26°С ожидается в Беларуси 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 июня, местами грозы, слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в первый день лета в Беларуси будет переменная облачность. Ночью по северо-западу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 8-13 градусов, днем - 20-26 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.333 BYN
|2.335 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0953 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2245 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN