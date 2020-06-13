До +26°С ожидается в Беларуси 14 июня

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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 14 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По стране будет преобладать облачная погода. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах - сильные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-восточный, восточный порывистый, местами - сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 тепла, днем будет от 15 до 21 градуса выше нуля, в юго-восточных районах - плюс 22-26.-0-