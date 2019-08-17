До +26°С ожидается в Беларуси 18 августа

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 18 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков и до 26 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье кратковременные дожди ожидаются лишь местами по востоку Могилевской области. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Ветер слабый.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.-0-
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