До +26°С ожидается в Беларуси 25 сентября

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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь местами по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов, местами - плюс 2-6. Днем будет 21-26 градусов тепла.-0-