До +26°С ожидается в Беларуси 28 мая

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и порывистый ветер ожидается в Беларуси 28 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет южный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет плюс 20-26 градусов, по юго-востоку воздух прогреется до 28 градусов.-0-

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