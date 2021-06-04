До +26°С ожидается в Беларуси 5 июня

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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков. Днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 5-7. Днем будет 20-26 градусов тепла.-0-
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