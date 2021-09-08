До +26°С ожидается в Беларуси 9 сентября

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 4-7. Днем будет 20-26 градусов тепла.-0-

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