До +27°С ожидается в Беларуси 11 мая

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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы местами по стране ожидается слабый туман. Ветер будет южный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет сильно падать.
Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по северо-востоку до плюс 14 градусов в юго-западных районах страны. Днем воздух прогреется до 25 градусов, по югу - до 27 градусов.-0-