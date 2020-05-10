ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 10 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:30 Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тыс. В мире
11:11 Поступления в бюджет от резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале увеличились на 13% Экономика
10:47 До +27°С ожидается в Беларуси 11 мая Общество
10:31 Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании В мире
10:19 Беларусь и Республика Корея объявили конкурс совместных научно-технических проектов Общество
10:05 В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус В мире
09:48 Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром" Общество
09:36 Акция "Не оставляйте детей одних!" пройдет в Беларуси с 11 мая по 1 июня Общество
09:20 "Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября Общество
09:02 "Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага Президент
09:01 День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси Общество
00:38 Пандемия в Европе: во Франции продлили режим ЧП, в Италии излечилось сто тысяч человек, в Испании снижается смертность В мире
09.05.20
09.05.20 23:27 Фейерверк в День Победы (фото) Общество
09.05.20 23:15 Фейерверк в День Победы начался в 8 точках города Общество
09.05.20 22:40 В Венесуэле обнаружили три брошенных катера ВМС Колумбии с оружием В мире
09.05.20 21:37 Праздничный концерт "Во славу общей Победы!" прошел в Минске Общество
09.05.20 21:31 Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире за сутки увеличилось более чем на 95 тыс. В мире
09.05.20 20:46 Футболисты "Руха" победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
09.05.20 20:30 Двенадцать человек стали жертвами наводнений и оползней в Эфиопии В мире
09.05.20 20:06 Умер основатель рок-н-ролла Литл Ричард В мире
09.05.20 19:16 В Польше в центре ядерных исследований произошел пожар В мире
09.05.20 18:34 В Афганистане при распределении гуманитарной продуктовой помощи погибли семь человек В мире
09.05.20 18:08 В Германии на белорусском языке поблагодарили за освобождение от нацизма Общество
09.05.20 17:46 Онлайн-марафон "75 спасибо!" провел Центр культуры "Витебск" Культура
09.05.20 17:34 Неделя семьи стартует 11 мая в БГУ Общество
09.05.20 17:21 Самолет Ан-2 разбился в Литве В мире
09.05.20 17:20 Рад встречать 75-й День Победы в мирной стране и видеть улыбки родных - ветеран Общество
09.05.20 17:08 "Спасибо за отвагу, веру в Победу и уроки патриотизма" - Костевич поздравила ветеранов Общество
09.05.20 17:01 "Славия" и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью на футбольном чемпионате Беларуси Спорт
09.05.20 16:46 Габриэль Рамос признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле Спорт
Все новости
Все новости
Общество
10 мая 2020, 10:47

До +27°С ожидается в Беларуси 11 мая

Фото из архива
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы местами по стране ожидается слабый туман. Ветер будет южный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет сильно падать.

Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по северо-востоку до плюс 14 градусов в юго-западных районах страны. Днем воздух прогреется до 25 градусов, по югу - до 27 градусов.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
погода прогноз погоды
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь и Республика Корея объявили конкурс совместных научно-технических проектов
Фото из архива Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром"
Фото из архива Акция "Не оставляйте детей одних!" пройдет в Беларуси с 11 мая по 1 июня
Фото из архива "Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября
День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси
Фейерверк в День Победы (фото)
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: трагедия белорусского народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности
День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 6 050 пациентов с COVID-19
Сергеенко: народ, не ценящий свою историю, не имеет будущего
Топ-новости
"Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага
Парад ко Дню Победы в Минске
Душа радуется за отношение к ветеранам - участник Сталинградской битвы о поздравлении с 9 Мая
Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром"
"Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября
Приходя на парад в День Победы, мы выражаем благодарность за мирное небо над головой - мнение
Системы залпового огня "Флейту" и "Вистл" впервые показали на параде в Минске
Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку
Петришенко: память о Победе нужно передать будущим поколениям
ЦИК Беларуси обнародовал календарный план президентских выборов
К 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину. Архивные фото БЕЛТА
Ветеран: радостно видеть счастливые лица, ради этого и сражались
ДОСЬЕ: К 75-летию Великой Победы
Медсестра минской больницы о параде: это праздник, нужный даже в сложные моменты
Минск в 2021 году примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.