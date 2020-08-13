До +27°С будет в Беларуси 14 августа

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла будет в Беларуси 14 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, местами - плюс 5-7 градусов. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов, по юго-западу - до 27 градусов.-0-

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