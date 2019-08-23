До +27°С и без осадков ожидается в Беларуси 24 августа

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 24 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет малооблачно. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, местами - 5-7 выше нуля. Днем будет от 21 до 27 градусов тепла.-0-