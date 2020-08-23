До +27°С и дожди ожидаются в Беларуси 24 августа

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 24 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ночью по востоку в отдельных районах сильные дожди. Местами слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный от слабого до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов, днем - 21-27 выше нуля.-0-