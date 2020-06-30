До +27°С ожидается в Беларуси 1 июля

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 20-25 градусов тепла, по югу - до плюс 27.-0-

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