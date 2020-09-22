До +27°С ожидается в Беларуси 23 сентября

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами - плюс 3-5. Днем будет 21-27 градусов тепла.-0-