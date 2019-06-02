До +27°С ожидается в Беларуси 3 июня

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 июня, прогнозируется небольшая облачность без осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ветер будет переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, по югу - до 14 градусов. Днем прогнозируется плюс 21-27 градусов.-0-
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