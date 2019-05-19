До +27°С прогнозируется в Беларуси 20 мая

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла будет в Беларуси 20 мая. Местами по западу страны прогнозируются грозы. Днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей усилится ветер, его порывы будут достигать 15-18 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь по западу временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается юго-восточный: ночью умеренный, днем порывистый.
Ночная температура воздуха составит 9-15 градусов тепла, днем будет плюс 21-27 градусов.-0-
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