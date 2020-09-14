До +28°С ожидается по юго-западу Беларуси 15 сентября

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 15 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 19-24 градуса, по юго-западу - плюс 25-28.-0-

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