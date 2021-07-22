До +28°С ожидается по югу Беларуси 23 июля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 23 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, местами по северу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9. Днем будет от плюс 20 по северу до 28 градусов тепла по югу страны.-0-

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