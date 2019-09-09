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Общество
09 сентября 2019, 11:58

До +28°C ожидается в Беларуси на этой неделе

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сентябрь продолжает радовать летней погодой. Среднесуточные температуры на 2-4 градуса превышают климатическую норму. Температурный режим больше соответствует середине августа. Так тепло в первой декаде сентября в Беларуси бывает один раз в 10-15 лет. Синоптическая ситуация не изменится до пятницы. Теплые воздушные массы будут влиять на погодные условия, а фон атмосферного давления по-прежнему будет повышенным. Смещающиеся через Беларусь малоактивные фронтальные разделы принесут облачность, но дождей будет мало. В этом году во многих регионах страны отмечается дефицит осадков. По юго-востоку страны сохранится высокая пожароопасность", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 10 сентября, будет переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, а днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.

В среду, 11 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет 20-26 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 28 градусов.

В четверг, 12 сентября, будет преимущественно без осадков, только местами по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный умеренный, днем в северо-западных районах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем будет от плюс 20 градусов по северо-западу до 28 градусов тепла по юго-востоку страны.

В пятницу, 13 сентября, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет 18-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 27 градусов.

В предстоящие выходные ситуация в атмосфере изменится. Активизируется циклоническая деятельность в Северной Атлантике. В холодном воздухе образуется циклон, его атмосферный фронт, смещаясь через Беларусь, станет оттеснять теплый воздух за ее пределы. Начнется похолодание. В субботу, 14 сентября, температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами до плюс 14 градусов. Днем будет 13-18 градусов тепла, по юго-востоку - около плюс 20. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный: ночью умеренный, днем порывистый.

В воскресенье, 15 сентября, ночью по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, днем - плюс 10-17 градусов. Ощущение холодной осенней погоды усугубит порывистый западный, северо-западный ветер.-0-

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