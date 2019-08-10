До +28°С и грозы ожидаются в Беларуси 11 августа

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 11 августа ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ночью местами, утром и днем преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 19. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.-0-
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