До +28°С и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля, местами возможен слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь ночью по северо-востоку Витебской области, а в дневные часы местами по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый: ночью слабый, днем - 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - от плюс 20 градусов по северо-востоку до 28 градусов тепла по югу страны.-0-

Прогноз погоды на неделю