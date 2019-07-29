До +28°С и в основном без осадков будет в Беларуси 30 июля

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 30 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7-9 градусов выше нуля по северо-востоку до плюс 18-20 градусов по юго-западу страны. Днем будет 17-23 градуса тепла, по юго-западу - плюс 24-28 градусов.-0-

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