До +28°С и в основном без осадков будет в Беларуси в выходные

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси в выходные, местами ожидается туман, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Активный, контрастный, наполненный большим количеством влаги атмосферный фронт, пришедший к нам с юго-запада Европы, со вторника формировал погоду в Беларуси. В результате его воздействия во многих регионах страны выпало больше половины месячной нормы осадков. Местами по Брестской и Гродненской областям уже выполнен и перевыполнен августовский план по дождям. В рекордсменах - Ивацевичский район: здесь за двое суток выпал 101 мм осадков, что составляет 170% месячной нормы. Уже сегодня ситуация начала меняться. Рост атмосферного давления оттеснил фронтальный раздел за пределы Беларуси, только в Гомельской и Могилевской областях он еще будет формировать погоду сегодня и в ближайшие два дня", - сказали в Белгидромете.

В пятницу и субботу, 16-17 августа, будет преимущественно без осадков. Лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, в отдельных районах воздух будет остывать до плюс 7-9 градусов. В разгар дня будет 18-24 градуса тепла, в субботу по юго-западу - до плюс 26 градусов.

В воскресенье, 18 августа, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. Поэтому на большей части территории страны обойдется без осадков, только в отдельных районах пройдут короткие летние дожди, местами с грозами. Ночью и утром в низинах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет 20-26 градусов, по юго-западу страны воздух будет прогреваться до плюс 28 градусов.

"В начале следующей недели погоду в основном будут формировать теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, ночи станут заметно теплее. А в середине недели будет свежее", - отметили в Белгидромете. В понедельник, 19 августа, температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днем будет 23-29 градусов, по юго-западу - до плюс 31 градуса. По северо-западу Беларуси скажется влияние фронтального раздела. Будет преимущественно без осадков, только по северо-западной части страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.-0-

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