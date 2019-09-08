До +29°C ожидается в Беларуси 9 сентября

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 9 сентября ожидается до 29 градусов тепла. Опасных и неблагоприятных явлений погоды синоптики не прогнозируют, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный, по западу - порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. В середине дня будет плюс 23-29 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь