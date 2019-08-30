До +29°С ожидается по юго-западу Беларуси 31 августа

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 31 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов тепла. Днем будет 22-27 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 29 градусов.-0-

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