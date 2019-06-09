До +29°С ожидается в Беларуси 10 июня

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 июня, по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный слабый с усилением до умеренного, днем при грозах местами сильный порывистый (до 15-18 м/с).
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 16-19. В середине дня будет 23-29 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.09 BYN
|2.094 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.215 BYN
|3.22 BYN