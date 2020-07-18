До +29°С ожидается в Беларуси 19 июля

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем будет 22-28 выше нуля.-0-

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