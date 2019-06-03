До +29°С ожидается в Беларуси 4 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки в Беларуси будет небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем будет до плюс 23-29 градусов.-0-

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