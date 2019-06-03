До +29°С ожидается в Беларуси 4 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки в Беларуси будет небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем будет до плюс 23-29 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.344 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.099 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.207 BYN
|3.21 BYN