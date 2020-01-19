До +3°С и туман ожидаются в Беларуси 20 января

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 3 градусов тепла и туман ожидаются в Беларуси в понедельник, 20 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно, без существенных осадков. На территории страны ожидаются туман, слабый гололед. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.-0-