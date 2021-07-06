До +30°С ожидается в Беларуси 7 июля

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается в Беларуси 7 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - плюс 25-30.-0-

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