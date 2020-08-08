До +30°С и грозы ожидаются в Беларуси 9 августа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градуса жары и местами грозы ожидаются в Беларуси 9 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер будет неустойчивый - 3-8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов выше нуля. Днем будет 24-30 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю