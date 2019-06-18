До +30°С ожидается в Беларуси 19 июня

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки в стране ожидается небольшая облачность. Будет без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами будет плюс 8-10. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.-0-

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