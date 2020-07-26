До +30°С ожидается в Беларуси 27 июля

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов выше нуля. Днем будет 22-28, местами по Гомельской области - 30 градусов тепла.-0-

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