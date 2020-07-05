До +30°С ожидается в Беларуси 6 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 30 градусов ожидается в Беларуси 6 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем - от 24 до 30 градусов выше нуля.-0