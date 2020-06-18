До +32°С ожидается в Беларуси 19 июня

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Новости темы "Жара в Беларуси"
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 32 градусов жары ожидается в Беларуси 19 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу прогнозируется переменная облачность. Местами, а днем на большей части территории Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет юго-восточный ночью 1-6 м/с, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем будет 26-32 выше нуля.-0-