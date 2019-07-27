До +32°С ожидается в Беларуси 28 июля

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается в Беларуси 28 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем - плюс 26-32.-0-
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