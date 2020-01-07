До +3°С ожидается в Беларуси 8 января

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 3 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем по северо-западу кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до 5 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3.-0-

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