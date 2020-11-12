12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До -4°С градусов ожидается по востоку Беларуси 13 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь местами по западу выпадут небольшие осадки, в основном дождь. В отдельных районах страны возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 по востоку до плюс 4 по западу, днем будет 1-6 градусов тепла.-0-

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