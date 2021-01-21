До +4°С ожидается в Беларуси днем 22 января

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 4 градусов тепла ожидается в Беларуси днем 22 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем будет от минус одного до плюс 4.-0-