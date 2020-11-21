До -4°С будет в Беларуси ночью 22 ноября

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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 4 градусов мороза будет в Беларуси ночью 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет преобладать облачная погода. На большей части страны прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный порывистый, днем местами сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет от нуля до 6 тепла.-0-