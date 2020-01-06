До +4°С ожидается в Беларуси 7 января

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 4 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами пройдут небольшие осадки - в основном снег, мокрый снег. Прогнозируются слабые туман и гололед.

Днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 1 градуса тепла, днем будет от 1 градуса ниже нуля до плюс 4 градусов.-0-

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