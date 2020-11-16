До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 5 градусов мороза ожидается в Беларуси 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 по востоку до плюс 7 по западу страны. Днем будет от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - 5-10 градусов тепла.-0-

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