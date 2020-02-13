До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 5 градусов тепла ожидается в Беларуси в пятницу, 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно в северных районах, а днем по юго-западной части республики пройдут осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет южной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет от нуля до плюс 5.-0-

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