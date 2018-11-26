До -6°C будет в Беларуси 27 ноября

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в предстоящие сутки, 27 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Ночью будет от 3 до 9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10 - минус 12, днем прогнозируется от нуля до минус 6.-0-

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