До -6°C будет в Беларуси 27 ноября

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в предстоящие сутки, 27 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Ночью будет от 3 до 9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10 - минус 12, днем прогнозируется от нуля до минус 6.-0-
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