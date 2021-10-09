До -6°С мороза ожидается в Беларуси в ночь на 10 октября

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 10 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается переменная облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем юго-восточный умеренный.
Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 6, местами будет 1-4 градуса выше нуля. Днем будет 9-14 градусов тепла.-0-
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